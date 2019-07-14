شكرا لقرائتكم خبر عن «السويدي» يدافع عن النص القديم لـ«الجمعيات الأهلية»: «كان اضطراريًا.. ما باليد حيلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

برّر النائب محمد السويدي، زعيم ائتلاف دعم مصر السابق، اليوم الأحد، إصدار قانون الجمعيات الأهلية عام 2017، أثناء زعامته للائتلاف، قائلًا إن المجلس أقر القانون سابقًا في وقت كانت تعاني مصر فيه من التدخل في شؤونها الداخلية من الجمعيات الأهلية «وما كان باليد حيلة».

ودافع عن النص القديم للقانون، الذي أعلن مجلس النواب في جلسته، اليوم الأحد، عدم أهليته، قائلًا إن «جماعة الإخوان المسلمين بدأت عملها كجمعية أهلية، وكانت تدعي أنها تعمل بالعمل الأهلي فقط لدعم المجتمع، وثبت العكس، لكن الواقع أن الجمعيات الأهلية هي عصب أساسي في المجتمع، في دعم الصحة والتطوير والتنمية، فالمجتمع المدني تحمل عبء كانت فيه الدولة المصرية تعاني اقتصاديًا، وحرصًا من المؤسسات كان لابد من تصحيح ما كان في إشارة إلى تعديل قانون 2017».

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كانت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، شهدت تصويتًا جماعيًا من الأغلبية والمعارضة بعدم أهلية القانون السابق للعمل، مع وجوب تعديله.

وقالت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة كان لديها إصرار على الانتهاء من مناقشة القانون في وقت محدد حتى يستطيع المجلس مناقشته وإصداره، بعد دعوة رئيس الجمهورية لتعديل القانون.

وأوضحت أن التعديلات التي تم إدخالها، تشجع العمل الأهلي، وتمكن من التصدي لكل الانتقادات التي جاءت في قانون 2017، بعد أن تمت الاستجابة لـ100% من الملاحظات التي جاءت للجنة على القانون السابق.