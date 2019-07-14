شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعلن أوائل الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 49.98%.. والفتيات يتفوقن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل مشيخة الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 بنسب نجاح 49.98% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبى 41.78% أما القسم العلمى 67.78%.

وأوضح وكيل الأزهر، في المؤتمر الصحفى الذي عقده، الأحد، بمقر مشيخة الأزهر، أن كثرة عدد المواد يجعل بعض الطلاب يؤخر مادة أو مادتين، مما يؤدى إلى انخفاض نسب الدور الأول، والطلاب يؤجلون وليس رسوبًا، وخير دليل العام الماضى فكانت نسب النجاح في الدورين الأول والثانى معا 88%.

كما اعتمد وكيل الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية لمعهد غزة بنسبة نجاح 83.93% والقسم العلمى 77.61%، أما الشعبة الإسلامية 93.55% .

وأعلن وكيل الأزهر أوائل الثانوية الأزهرية، لعام 2019، مشيرًا إلى أن الفتيات تفوقن على البنين، وهذا ما أثبتته السجلات في الفترة الأخيرة.

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وقال إن أوائل القسم العلمى عددهم 10 طلاب وطالبات هم الأوائل، والعشرة انتهوا بالسابع مكرر، موضحا أن الطالب الأول في القسم العلمى هو الوحيد على مستوى الجمهورية الذي حصل على 100% وهنأه شيخ الأزهر بنفسه، وهو أحمد بكر محمد عبدالبارى، من الغربية، الدالجمون.

وأضاف عباس أن الأزهر الشريف حريص على راحة الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى الدقة الشديدة في تسجيل بيانات الطالب، ونتيجته وتصحيحها في الثانوية الأزهرية.

وأشار إلى أنه تم اختيار أعضاء الكنترول إلكترونيا، وكان من الصعب توثيق الامتحان الشفوى ولكننا بدأنا من العام الماضى بالصوت والصورة، وتم تجنب السلبيات التي ظهرت في العام الماضى، وهناك سى دى لكل طالب وعند الشكوى يتم النظر في السى دى، والتظلم في الامتحان الشفوى مجانى، وذلك تحقيقا للمساواة والعدالة والشفافية.

وأوضح أن الأربعاء المقبل ولمدة شهر سيتم فتح باب التظلم بعد سداد الرسوم وقيمتها 100 جنيه، وأي أيام إجازات رسمية ستطرأ خلال الشهر سيتم التعويض عنها.

وشارك في امتحانات الشهادة الثانوية 154.954 طالبًا بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103.067 طالبًا في القسم الأدبى، و51.887 طالبًا في القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.

أوائل الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية الأزهرية