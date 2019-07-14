شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من نائب برلماني لوزير التنمية المحلية بشأن شاطئ السويس العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب عبدالحميد كمال، الأحد، بيانا عاجلا إلى وزير التنمية المحلية عن مشاكل وأزمات شاطئ السويس العام باعتباره الشاطئ الشعبي الوحيد لمواطني المحافظة بمنطقة السخنة.

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وقال النائب: «يعيش أبناء السويس صيفا ساخنا جدا يمتد إلى ما يقرب من 45 عامًا، تاريخ العودة لأبناء السويس بعد النصر، حيث يتم إهمال الشواطئ الشعبية، منها شواطئ (ريكس- التعاون- الكبانون- بورتوفيق)، وغيرها من الشواطئ الشعبية.

وأضاف: «يحدث ذلك في الوقت الذي يوجد به ما يزيد على 70 قرية سياحية خاصة، غير المراسي والشواطئ والأندية الخاصة التي تملك هيئات وشركات بالمحافظة، أما الشاطئ الشعبي الوحيد الذي يبعد 35 كيلومترًا عن المدينة والذي تم تخصيصه على مساحة 13 كيلومترا بمشاركة من شركة بتروجت البترولية عام 2009، ويمتد لما يزيد على 3 كيلومترات بعيدًا عن البحر، لم يتم تطويره منذ إنشائه، حيث تم إنشاء 46 شاليه حجرة واحدة، غير الافتقاد إلى الخدمات الأخرى».

وتابع: «الغريب أن المحافظة وإدارة الشاليهات التي تحاول التطوير تعاني من قرار سحب البلاج الشعبي بسبب تحويل الشاطئ ضمن مشروع إنشاء ترسانة رأس الأدبية، التي صدر لها القرار الجمهوري عام 2016 ومازال شعب السويس يعاني من عدم وجود شاطئ شعبي له رغم أن طول محافظة السويس على السواحل يمتد إلى ما يزيد على 168 كيلومترًا في المسافة بين محافظة البحر الأحمر والإسماعيلية».