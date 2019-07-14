شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المفتي يشارك في الاجتماع الوزاري للحريات الدينية بواشنطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، في الاجتماع الوزاري للحريات الدينية الذي تستضيفه وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، والذي يستمر في الفترة من ١٦ إلى ١٨ من الشهر الحالي.

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ومن المقرر أن يعرض مستشار المفتي تجربة دار الإفتاء في مجال التواصل وبناء الجسور بين الحضارات والثقافات وإرساء مفاهيم السلام ومكافحة الفكر المتطرف.

وقال «نجم»، في تصريحات له قبيل سفره، إن عرض التجربة يمثل اعترافًا بالجهود التي تبذلها دار الإفتاء والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في مجال الإفتاء وحوار الأديان ونشر ثقافة التسامح والتقارب وتدعيم المشترك بين شعوب الأرض، بالإضافة إلى جهود الدار العلمية والمجتمعية المؤثرة في مجالات الدين والإعلام والثقافة والفكر في الداخل والخارج.

وأضاف أن عرض التجربة يكتسب أهمية خاصة بعد تصاعد وتيرة الخطاب العدائي ضد الإسلام والمسلمين في أوروبا وأمريكا، وأن الدار ستطالب كبار ممثلي وسائل الإعلام الغربية بأن يضطلعوا بمسؤولياتهم الأخلاقية في التفريق بين الإسلام الحق والتصورات النمطية المشوهة.