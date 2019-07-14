شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شؤون مجلس النواب: مد فترة قبول تظلمات «متضرري النوبة» لـ31 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة، إنه استجابة لرغبة بعض أهالي النوبة في مد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة لهم، وذلك لاستكمال الأوراق المطلوبة، وحرصًا من اللجنة الوطنية «لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة» على مساعدتهم في تقديم رغباتهم، والحصول على مستحقاتهم، فقد تقرر مد فترة قبول الرغبات لتنتهي في 31 يوليو 2019، على أن يتم النظر في التظلمات والبت فيها وإعلان الأسماء النهائية يوم 20 أغسطس 2019.

وأشار في بيان له، الأحد، إلى أنه بخصوص تقديم إعلام الوراثة، فيتم الاكتفاء مؤقتًا عند تقديم الأوراق بإقرار من صاحب الشأن فقط يتعهد فيه بتقديم أصل إعلام الوراثة قبل إعلان الأسماء النهائية للمستحقين في 20 أغسطس 2019.

من جانبها، أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة في الفترة الأخيرة، لإرجاع حقوق أهالي النوبة والبدء في صرف تعويضاتهم، كما أشادت بالتزام الحكومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل مشكلة أهالي النوبة الذين لم يسبق تعويضهم عند بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالي.