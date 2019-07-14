شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أطفال بلا مأوى ينقذ 6 أبناء من السويس وبورسعيد وينقلهم لدار رعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة برنامج حماية الأطفال بلا مأوى الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر للحد من ظاهرة أطفال الشوارع، قام فريق أطفال بلا مأوى بمحافظة بورسعيد بإنقاذ 3 أبناء مقيمين بالشارع، حيث قام بالتعامل مع الابن "م.أ" يبلغ من العمر 16 عامًا، وقد هرب إلى الشارع نتيجة التفكك الأسري، وتم نقله لإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة.

على الفور تدخل الفريق المختص وقام بتقديم خدمة الإسعافات الأولية، ثم عمل جلسه نفسية والتحدث مع الابن للتعرف على سبب ملاذ الابن للشارع وتمت توعية الابن بمخاطر الشارع حتى استجاب وتم إيداع الابن بمؤسسة الرعاية الاجتماعية بمحافظة السويس وتم استخراج أوراق ثبوتية (شهادة ميلاد) للابن.

تم عمل دراسة حالة أولية للابن وتمكن الفريق من إقناعه بضرورة الرجوع للأسرة، وبالفعل عاد الابن لكنف والديه ثم هرب مرة أخرى للشارع، حيث صادف فريق البرنامج الابن مرة أخرى بمحافظة بورسعيد وهو في حالة بحث عن فريق البرنامج طالبًا منه الالتحاق بمؤسسة رعاية، فتم عمل كشف صحى مبدئي على الطفل وتم إيداعه بمؤسسة للرعاية الاجتماعية .

كما قام الفريق بالتعامل مع الابن (س. أ)، 15 سنة، فقد توفيت أمه وتزوج الأب من أخرى وفرّ الابن إلى الشارع مفترشًا الرصيف، ممتهنًا التسول، حتى صادفه فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بمحافظة بورسعيد، وتم عمل جلسة نفسية له وتوعيته بمخاطر الشارع وتمكن الفريق من إقناع الابن بالالتحاق بدار أطفال قد الحياة.

وتعامل الفريق مع الابن (ا. ن)، 11 سنة، من ضحايا التفكك الأسري، فقد لاذ بالفرار أيضاً هاربا من قسوة والديه وتم عمل جلسة نفسية له وتوعيته بمخاطر الشارع وإلحاقه بدار رعاية.

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وفي نفس الإطار، قام فريق أطفال بلا مأوى بإنقاذ 3 أبناء من محافظة السويس، حيث تعامل الفريق مع الابن (م .ح) 13 عامًا، فقد فر هاربا من قسوة زوج الأم بعد وفاة الأب حتى إنه ترك محافظة الإسماعيلية وفر هاربًا إلى بورسعيد، حيث صادف هناك فريق البرنامج بعد تسوله بالشارع لمدة 6 أشهر.

كما قام الفريق بالتعامل مع الطفل ( أ.م ) الذي لم تتخطَ سنه الثالثة عشرة، حيث لاحظ الفريق على الطفل النشاط وقوة التركيز وكثرة الحركة وتم إيداعه بدار أبو عارف بالسويس.

أما عن الابن (م. ي) 9 أعوام فقد كان متواجدًا بالشارع، حيث لاذ بالفرار من قسوة الأهل.

وتم التعامل مع الابن (م. ع) 17 عاما، فقد ضاقت به السبل مع والده، حيث كان يمكث بالشارع أربعة أشهر، وتم نقله لدار أبو عارف بالسويس.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.