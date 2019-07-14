شكرا لقرائتكم خبر عن فشل انتحار طالبة بعد رسوبها في الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حاولت طالبة بمدرسة «الدلنجات» الثانوية العامة للبنات، الانتحار عن طريق تناول أقراص منومة، بعد إصابتها بحالة نفسية سيئة عقب إعلان النتيجة وحصولها على مجموع 60%، مع رسوبها في مادة الكيمياء.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مستشفى «الدلنجات المركزى»، بوصول «أميرة .م»، 17 سنة، طالبة بالثانوية العامة حاولت الانتحار، وتم تحويلها لمركز السموم بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية، وتبين إصابة الطالبة بهبوط في الدورة الدموية.

تم تحرير محضر وجارٍ عرضه على النيابة العامة.