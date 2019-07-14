شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد العمالي الفلسطيني يشيد بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية ومواجهة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وفد الإتحاد العام لعمال فلسطين برئاسة أسامة الحاج، والأمين العام عبدالقادر عبدالله على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في عملية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية ،مؤكدا على أنه لا إستغناء عن مصر التي تواصل دعمها الكامل للقضية الفلسطينية حتى جلاء الإحتلال ،مشيدا بالتصريحات التي أدلى بها الوفد الامني المصري المتواجد حاليا في فلسطين والذي أكد دعم مصر لفلسطين حتى الأستقلال.

جاء ذلك خلال دورة تدريبية بالقاهرة، نظمها الإتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات برئاسة الأمين العام الكيمائي عماد حمدي . وفي تصريحات صحفية اليوم الأحد قال الخبير العمالي أحمد عاطف المحاضر والمشرف على الدورة أن هذا البرنامج التدريبي لوفد فلسطين جاء حول مهارات العمل النقابي وتضمن :دور القائد النقابي ومهارات المفاوضة الجماعية ،والتخطيط الإستراتيجي وأهميته في دعم العمل النقابي، وإدارة الأزمات وأهميتها في مواجهة المشكلات العمالية ،والدور الذي يلعبه الحوار الإجتماعي في العمل النقابي ،والأسلوب العلمي لحل المشكلات وكيفية إتخاذ القرارات في الوقت المناسب .

وقال «عاطف» إن هذه الدورة التي نظمها الإتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات وأقيمت في الجامعة العمالية نظمت بالإتفاق مع نقابة البتروكيماويات في قطاع غزة/فلسطين، وحضرها العشرات من القيادات النقابية العمالية .

وجدير بالذكر أن الوفد الفلسطيني إلتقى على هامش الدورة مع الأمين العام للإتحاد العربي للبتروكيماويات الكيمائي عماد حمدي والذي أكد على إستمرار «الإتحاد العربي» لتقديم كل أشكال الدعم للحركة العمالية الفلسطينية من إجل وحدتها والقيام بدورها الأمثل في الدفاع عن حقوق عمالها المشروعة ،وكذلك دورها المحوري في مقاومة ومواجهة الإحتلال الإسرائيلي الغاشم .