شكرا لقرائتكم خبر عن الثالث «علمي رياضة»: «الوزير لم يتصل بي مثل باقي الأوائل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«علمت نتيجتي من البحث على الإنترنت، وفوجئت بوجود اسمي بين العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، لم يتصل بي أحد من الوازرة أو المحافظة أسوة بباقى الأوائل»، بهذه الكلمات عبرّ الطالب يحيى العدل الهنداوى، 17 سنة، الثالث على الجمهورية، علمى رياضة، بمجموع 409 درجات، من مدينة السنبلاوين، عن حزنه بسبب عدم اتصال وزير التربية والتعليم به.

وقال «الهنداوي»: «اعتمدت على الدروس الخصوصية في كل المواد، وأنا كنت ضمن العشرة الأوائل في مدرستي في الصفين الأول والثاني الثانوي، والأول على المدرسة في الشهادة الإعدادية».



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ووصف روشتة التفوق لزملائه، إذ قال: «المذاكرة بهدوء وتركيز هي سر التفوق في الثانوية العامة، مش لازم نخاف منها لأنها سنة دراسية مثل باقى السنين، لكنها تحتاج لتركيز في المذاكرة وهدوء في الامتحانات لأن التوتر قد يكون سببا في ضياع المستقبل».

وأضاف: «كنت بذاكر بمعدل 3 ساعات يوميًا، لكن كانوا بتركيز شديد وهدوء، وبذلك كانت الامتحانات بالنسبة لي مثل أي يوم عادي، لأني تدّربت جيدًا على حل المسائل، ووفر لي البيت هذا الهدوء أيضًا».

وتابع: «مصر أنجبت كثيرا من العلماء الذين رفعوا اسمها في المحافل الدولية، وهؤلاء جميعا قدوة لي، وأريد أن أحقق ذاتي، ويكون لي شخصية واسم مثلهم، وسألتحق بكلية الهندسة جامعة المنصورة وإن شاء الله أحافظ على تفوقى وأكون من علماء مصر حتى أفيد وطنى أكثر».

وقال والده: «ابنى لا يحب الحفظ وإنما يعتمد على الفهم وتحليل المسائل، وأنا كنت متوقعًا تفوقه، لكننا لم نتوقع أن يكون بين العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، وهو تعب كثيرا وكان يحل مسائل رياضية بغزارة، وربنا عوضه عن تعبه وجهده بالتفوق ورفع راسنا كلنا» .