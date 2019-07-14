شكرا لقرائتكم خبر عن غضب بين أهالي «بيلا» بسبب حجب نتيجة 400 طالب في الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سادت حالة من التوتر والغضب بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة في مدينة «بيلا» بكفر الشيخ، بسبب قرار وزارة التربية والتعليم بحجب نتيجة حوالي 400 طالب بمدرسة الشهيد «محمد لطفي العشري».
وقالت «إ.ر»، ولية أمر، من مدينة «بيلا»: «عشنا ليلة حزينة لعدم حصولنا على نتيجة أبنائنا، بينما كل الطلاب على مستوى المحافظة حصلوا على نتائجهم».
ومن جانبه، يتواصل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مع المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، لحل مشكلة هؤلاء الطلاب، واحتواء غضب واستياء أولياء أمورهم.
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