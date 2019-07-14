شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مراكز علاج سرطان الثدى أمام المفحوصات بمبادرة الرئيس للكشف عن صحة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتضمن المرحلة الأولى 9 محافظات تضم كل من، جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية". وتستمر المرحلة الأولى للمبادرة القومية للرئيس للكشف عن سرطان الثدى من أول يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل، وتستهدف 8 ملايين و726 ألف سيدة.

ويوجد 1030 وحدة صحية بـ 9 محافظات تقوم بفحص السيدات للكشف عن سركان الثدى ويتوفر بكل وحدة عيادة لتقديم الفحص الطبى الشامل والتوعية الكاملة للسيدات.

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