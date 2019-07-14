شكرا لقرائتكم خبر عن ريوان محمد عبد الخالق "الثالث مكرر علمى رياضة": كنت بذاكر 11 ساعة فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ريوان محمد أحمد عبد الخالق، الثالث مكرر علمى رياضة فى نتيجة الثانوية العامة 2019، أنه فور إعلان النتيجة، اتصلت بى إحدى الجامعات الخاصة بالقاهرة، لإعطائى منحة للدراسة بكلية الهندسة فيها.

وأضافت: "كانت متفوقة وحصلت على مجموع 409 من 410، علمى رياضة، أى 99.76%، موضحة أنه كان حلم بالنسبة لى أن أحصل على منحة وقد تحقق حلمى.

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وقالت كنت بذاكر 11 ساعة فى اليوم، "علشان أخلص كل دروسى"، وكنت بأخذ دروس فى كل المواد فى سنتر علشان مفيش مدرسة.

وأضافت: "كنت استيقظ مع الفجر أصلى، وبعدها أذاكر، وبعدين أخذ راحة، ثم أكمل مذاكرة تانى، وكنت فى مدرسة حكومى لغات".

وتابعت: "أنا الحمد لله كنت بأطلع الأولى أو الثانية على المدرسة، ولأول مرة أطلع الثالث مكرر علمى رياضة على الجمهورية، مضيفة رغم إن بابا اخصائى تغذية بجامعة عين شمس، وماما دكتورة فى مكافحة العدوى، لكن ميولى أكثر للهندسة، واخترت خول علمى رياضة، مكنتش باشرب قهوة وكنت شايفة إن السهر حاجة مش كويسة، بأنام مبكرا واستيقظ مبكرا، واتناول الأغذية التى تمدنا بالطاقة، والتى تحتوى على أوميجا 3 وعسل النحل، وكنت مواظبة عليهما، والأكل الصحى من الخضار والفاكهه".