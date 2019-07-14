شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تنشر 29 فيديو توضح كيفية أداء الحج خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، 29 مقطع فيديو لكل ما يخص الحج وكيفية أداء الحج خطوة بخطوة. ومن بين الفيديوهات التى نشرتها دار الإفتاء المصرية:" للحج المتمتع وكيف يُحرم، والوصول إلى مكة المكرمة، وللحج المتمتع وأعمال الطواف، والسعى بين الصفا والمروة، وأعمال يوم التروية، ويوم عرفة، ورمى الجمرات، ومحظورات الحج".

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