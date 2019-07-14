شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الأولى أدبى بمدارس الدمج: ابنتى كانت ضمن الأوائل طوال سنوات دراستها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت والدة الطالبة آلا أسامة خيرت عبد العزيز الأولى بمدارس الدمج الشعبة الأدبية، إن ابنتها كانت ضمن الأوائل طوال سنوات دراستها سواء فى مرحلة الابتدائى أو مرحلة الإعدادى، ودائما كانت قريبة من الله تصلى وتصوم وتقرأ القرآن.

وأضافت والدة الطالبة آلا لـ"الخليج 365" أن الدروس الخصوص كان لها تاثيرا كبيرا فى تفوق بنتها بجانب تهيئة الأجواء لها فى المنزل، وأنها كانت دايما تشعرها مثلها مثل باقى الطلاب، لافتة إلى أن والدها كان ينصحها باستمرار بأن تذاكر وتجتهد وتترك الباقى لله.

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ودعت والدة الطالبة آلا أولياء الأمور إلى متابعة أبناؤهم فى الدراسة ومتابعة مدرسينهم مع تهيئة الأجواء لهم فى المنزل وآلا يشعروهم أنهم تحت ضغط.