شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء توضح حكم استخدام الرسوم الثنائية الأبعاد فى تعليم الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حكم الرسوم الثنائية الأبعاد فى تعليم الأطفال. Advertisements وقالت دار الإفتاء: "يجوز استخدام الرسوم الثنائية الأبعاد فى تعليم الأطفال؛ فقد أجازت الشريعة الإسلامية صنع لعب الأطفال، كما أن هذه الرسوم ما هى إلا حبس للظل، فلا تدخل فى الوعيد الوارد بذم التصوير والمصورين، ومن المقرر أن العبرة فى الأحكام بالمسميات لا بالأسماء".

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