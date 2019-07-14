شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لوزارة الرياضة: التحقيق فى تربية مواشى وزراعة مخدرات بساحة شعبية ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع وزارة الشباب والرياضة بيانا، أعلن فيه أن وزارة الشباب والرياضة، تحقق فيما ورد إليها من استغاثة حول وجود وكر للمخدرات بإحدى الساحات الشعبية ببورسعيد، وكذلك الشكوى من تحول الملعب إلى حظيرة مواشى ووكر لزراعة المخدرات بالملعب.

وقالت وزارة الشباب والرياضة فى بيانها، إنها على الفور بدأت بالتحقيق وتشكيل لجنة من الوزارة لكشف ملابسات الاستغاثة، وإحالة ونقل المقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم وتحويلهم للتحقيق.

Advertisements

وأضاف البيان، أن ذلك يأتى فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة من أجل تقييم الأداء بمراكز الشباب فى جميع محافظات الجمهورية، وتحفيز مجالس الإدارات الناجحة فى إدارة مراكز الشباب بالصورة الواجبة، ومحاسبة المقصرين، وتقديم وتطوير الخدمات لدى المواطنين والأعضاء المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية.



موقع وزارة الشباب



وكر للمخدرات بأحدى الساعات الشعبية ببورسعيد



وكر للمخدرات بأحدى الساعات الشعبية ببورسعيد