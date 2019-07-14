شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 22 سنة، أقصى سن مطلوب للالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من طلاب الثانوية الراغبين فى الالتحاق بالكلية، حيث ينبغى ألا يزيد عمر الطالب عن 22 سنة فى أكتوبر المقبل.

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ووضعت كلية الشرطة عدة شروط أخرى ينبغى توفرها فى الطالب، أبرزها أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.