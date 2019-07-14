شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 10 طائرات لمشجعى تونس والجزائر ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، 10 طائرات على متنها مشجعى تونس والجزائر، لمؤازرة منتخب بلادهم فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية.

صرحت مصادر بالمطار، أنه تم استقبال 7 طائرات من تونس و3 من الجزائر، وقامت سلطات المطار بتخصيص كاونترات مجهزة وفريق عمل من العلاقات العامة لسرعة إنهاء إجراءات وصول الجماهير عبر صالة رقم 3.

كانت الحكومة التونسية قد قررت تخصيص طائرات لنقل مشجعى المنتخب التونسى إلى مصر لمؤازرة لاعبى «نسور قرطاج» فى مباراته أمام نظيره السنغالى، اليوم الأحد، فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية.

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ويواجه المنتخب الجزائرى نظيره النيجيرى فى الدور نصف النهائى البطولة الإفريقية مساء اليوم الأحد، وذلك بعد فوزه على كوت ديفوار فى ربع النهائى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى.

وتأمل تونس بقيادة المدرب الفرنسى ألان جيريس، في بلوغ المباراة النهائية التى تقام على ملعب القاهرة 19 يوليو الجارى، لمواجهة الفائز في نصف النهائى الثانى الذى يجمع اليوم بين الجزائر ونيجيريا.