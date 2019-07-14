شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ صالح عباس، وكيل مشيخة الأزهر، أن الأزهر الشريف حريص على راحة الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى الدقة الشديدة فى تسجيل بيانات الطالب، ونتيجته وتصحيحها فى الثانوية الأزهرية.

وأضاف وكيل مشيخة الأزهر، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، أنه تم اختيار أعضاء الكنترول إلكترونيا، وكان من الصعب توثيق الامتحان الشفوى ولكننا بدأنا من العام الماضى بالصوت والصورة، وتم تجنب السلبيات التى ظهرت فى العام الماضى، وهناك سى دى لكل طالب وعند الشكوى يتم النظر فى السى دى، والتظلم فى الامتحان الشفوى مجانى، وذلك تحقيقا للمساواه والعدالة والشفافية.

وأوضح أن يوم الأربعاء القادم ولمدة شهر سيتم فتح باب التظلم بعد سداد الرسوم وقيمتها 100 جنيه، وآى إجازة ستطرأ خلال الشهر سيتم التعويض عنها.

وشارك فى امتحانات الشهادة الثانوية 154954 ألف طالب بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبًا فى القسم الأدبى، و51887 طالبًا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.