شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عصابة للنصب على المواطنين وبيع أرض ملك الدولة بأكتوبر قيمتها 6مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقارى تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه، وتتبع جهاز مدينة 6 اكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود أى مظاهر لوضع اليد.

وسعى المتهمون لبيع تلك الأراضي بمبلغ 350 مليون جنيه، وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز مقابل مبالغ مالية علي سبيل الرشوة ونسبة من حصيلة البيع، وقيامه بمقابلة المواطنين الذين يسعون إلى معرفة الأوضاع القانونية لتلك الاراضي، ويقوم بالتأكيد لهم على خلاف الحقيقة بقانونيتها.

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وبتفتيش المتهمين تم ضبط العديد من العقود المحررة ببيع تلك الأراضى بحوزتهم، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم (4) أيام على ذمة التحقيقات.