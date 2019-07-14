شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عصابة للنصب على المواطنين وبيع أرض ملك الدولة بأكتوبر قيمتها 6مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقارى تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه، وتتبع جهاز مدينة 6 اكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود أى مظاهر لوضع اليد.
وسعى المتهمون لبيع تلك الأراضي بمبلغ 350 مليون جنيه، وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز مقابل مبالغ مالية علي سبيل الرشوة ونسبة من حصيلة البيع، وقيامه بمقابلة المواطنين الذين يسعون إلى معرفة الأوضاع القانونية لتلك الاراضي، ويقوم بالتأكيد لهم على خلاف الحقيقة بقانونيتها.
وبتفتيش المتهمين تم ضبط العديد من العقود المحررة ببيع تلك الأراضى بحوزتهم، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم (4) أيام على ذمة التحقيقات.
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