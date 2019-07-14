موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها أعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال مجلس الجامعات الخاصة، الحدود الدنيا للقبول بالكليات خلال تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2019، إذ أن الجامعات الخاصة تستقبل الطلاب لسحب ملفات التقديم واستيفاء الأوراق.

تنص قواعد تنسيق الجامعات الخاصة على قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى 2019/2020 بنظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة على ثلاث مراحل على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى) 90%، وكلية الهندسة 80%.. وفيما يلى موجز أخبار 1 ظهرا.

مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان والصيدلة و80% للهندسة بالجامعات الخاصة

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال مجلس الجامعات الخاصة، الحدود الدنيا للقبول بالكليات خلال تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2019، إذ أن الجامعات الخاصة تستقبل الطلاب لسحب ملفات التقديم واستيفاء الأوراق.

تنص قواعد تنسيق الجامعات الخاصة على قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى 2019/2020 بنظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة على ثلاث مراحل على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى) 90%، وكلية الهندسة 80%.

التعليم: الأول "علمى رياضة" طلب من الوزير التأكد من رقم جلوسه بعد تهنئته

حصل الطالب محمود محمد الشبلنجى على الأول فى نتيجة الثانوية العامة بشعبة العلمى رياضة بمجموع درجات 409.5.

الطالب محمود إسماعيل حلمى إسماعيل الأول مكفوفين بمجموع 407.5 درجة

حصل الطالب محمود إسماعيل حلمى إسماعيل الأول مكفوفين بمجموع 407.5 درجة، كما حصلت الطالبة دنيا عادل الأولى فى شعبة علمى علوم " دمج" والطالب وحيد رمضان فى علمى رياضة وآلاء أسامة الأولى فى الشعبة الأدبية" مدارس الدمج.

تنسيق كلية الطب 2019.. "العليا للتنسيق" فى اجتماع دائم قبل المرحلة الأولى

أعلنت اللجنة العليا للتنسيق بالمجلس الأعلى للجامعات، أنها فى اجتماع دائم حتى يتم تحديد موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق 2019 والحد الأدنى للتقدم لها، إذ يتم تحديد الحد الأدنى لشُعب الثانوية العامة الثلاث ومن ثم تظهر التوقعات النهائية الخاصة بتنسيق كلية الطب 2019.

ميل أون صنداى تبرز افتتاح هرمين للجمهور لأول مرة منذ عام 1965 لجذب السياح

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أبرزت صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية فتح مصر اثنين من أقدم الأهرامات للجمهور لأول مرة منذ عام 1965 ، في محاولة لجذب المزيد من السياح إلى المنطقة.

التعليم: 83% نسبة النجاح بالمدارس الحكومية فى الثانوية العامة و62% بالخاصة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة الغش فى الثانوية العامة هى 3 × 1000، ولكن نسبة الشوشرة التى حدثت بسبب حالات الغش كبيرة، موضحة أن الوزارة لن تتخاذل فى تطبيق القانون على الغشاشين.

مباحث الأموال العامة تضبط 3 مستريحين جمعوا 10 ملايين جنيه من ضحاياهم

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص متهمين بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 10 ملايين جنيه بزعم توظيفها واستثمارها.

الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر الثلاثاء المقبل

تشهد سماء مكة المكرمة يوم الثلاثاء المقبل 16 يوليو تعامد الشمس الثانى والأخير على الكعبة المشرفة العام الجارى 2019.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن التعامد الثانى يحدث مع عودة الشمس "ظاهريا" قادمة من مدار السرطان متجهة جنوبا إلى خط الاستواء وتتوسط خط الزوال وتصبح على استقامة واحدة مع الكعبة المشرفة التى يختفى ظلها وقت أذان الظهر فى المسجد الحرام عند الساعة (9:27 صباحا بتوقيت جرينتش) .

مدبولى يُصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات (إرادة)

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر( إرادة)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء الاستثمار والتعاون الدوليى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة.