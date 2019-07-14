شكرا لقرائتكم خبر عن "ابتهال" طالبة توفى والدها قبل الامتحانات وأصبحت الأولى بمحافظة أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أنا ضد الكسر" شعار رفعته ابتهال أحمد محمد، التى استطاعت أن تحقق الأولى على محافظة أسوان فى الشهادة الثانوية العامة علمى علوم رغم الظروف الصعبة التى ألمت بها خلال فترة الامتحانات بوفاة والدها، ورغم ذلك واصلت الكفاح والإصرار على النجاح بتفوق لتحقيق أمنية والدها الذى توفى قبل أن تبشره بحصولها على المركز الأول.

وقالت "ابتهال"، الطالبة بمدرسة كلابشة الثانوية المشتركة بأسوان، وتقيم قرية المحرقة بمركز نصر النوبة، إنها حصلت علي نسبة نجاح 99.51% فى الثانوية العامة، وأنها تهدى تفوقها ونجاحها لوالدها الذى توفى قبل الامتحانات بخمسة أيام، وكان بمثابة الداعم الأكبر لها.

وأضافت الطالبة المتفوقة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 "، أن الحزن كان مسيطرا عليها لكنها دائما ما كانت تتذكر وصية والدها بالتفوق وتحقيق أعلى الدرجات، مما أعطاها حافزا ودعما للوصول إلى هذا النجاح، متمنية أن تحقق أمنية والدها بالالتحاق بكلية الطب.

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وأوضحت الطالبة ابتهال، أن والدها كان الداعم القوى لها قبل وفاته بأيام قليلة، قائلة: كانت دائما كلماته الأخيرة تتردد فى ذاكرتها ولا يمكنها أن تنسى ما قاله لها أبوها أثناء صعوده سيارة الإسعاف عندما اشتدت عليه الأزمة، قائلا: "شدى حيلك ومضيعش تعب السنة على الفاضى، ما تتعبوش نفسكم على الفاضى لو مت، كفاية يوم واحد عزاء فقط".

تلتقط الفتاة أنفاسها من الدموع ثم تستكمل القصة قائلة: "وصية والدى تؤكد أنه كان حاسس بالوفاة ورغم ذلك كان يدعمنى"، وأشارت إلى أن أخوها الأكبر كان أيضا فى امتحانات مثلها، يدرس فى كلية تجارة شعبة اللغة الإنجليزية بأسوان.

وتابعت الأولى بمحافظة أسوان فى الثانوية العامة، أنها كانت تذاكر حوالى 8 ساعات يوميًا وتعتمد على حل مذكرات الوزراة، وعلقت قائلة: "والدى كان يوفر لى كل مذكرات الوزارة الخاصة بالبوكليت، والتى استفدت منها بشكل كبير".