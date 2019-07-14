حبس متهم في قضية "خطة الأمل" 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قررت نيابة أمن الدولة، حبس متهم جديد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خطة الأمل" 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأسند للمتهم "ع.ع"، اتهامات في القضية رقم 930 لسنة 2019، بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، حسب مصادر قانونية.

وأمرت النيابة في وقت سابق، بحبس متهمين آخرين على ذمة التحقيقات في القضية، من بينهم زياد العليمي، وعمر الشنيطي.

وكان قطاع الأمن الوطني رصد مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع قيادات موالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل"، بغرض توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.