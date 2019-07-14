"قتلناه وعملنا عزاء لأبونا".. تفاصيل مقتل "شاب الساحل" في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، القبض على 3 أشخاص، لاتهامهم بقتل موظف والتمثيل بجثته في منطقة ساحل روض الفرج بالقاهرة.

وقال المتهمون، أمام رجال المباحث، أن المجني عليه متورط في قتل والدهم في عام 2011، من ثم هرب إلى أن علموا بمكان إقامته، فقرروا الانتقام منه والأخذ بثأر والدهم.

وأضافوا أن عندما شاهدوا المتهم على مقهى بالساحل، حاصروه وتعدوا عليه بأسلحة بيضاء، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، ولاذوا بالفرار.

وأشار المتهمون إلى أنهم سافروا إلى قريتهم في محافظة سوهاج بعد تنفيذ جريمتهم، واحتفلوا بحصولهم على الثأر، وتلقوا العزاء في والدهم، حتى ضبطتهم قوات الأمن.