محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن سوهاج وأسيوط من إتمام الصلح في النزاع القائم بين 3 عائلات بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا ومركز شرطة البلينا بسوهاج.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في عقد جلسة صلح بين عائلتين بناحية العسيرات دائرة مركز شرطة فرشوط، كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في عقد جلسة صلح بين إحدى عائلتين بناحية السمطا دائرة مركز شرطة البلينا.
وحضر جلسات الصُلح عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات، وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.
كانت هذه تفاصيل خبر "الداخلية" تنجح في إتمام الصلح بين 3 عائلات بقنا وسوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.