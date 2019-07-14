"الداخلية" تنجح في إتمام الصلح بين 3 عائلات بقنا وسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن سوهاج وأسيوط من إتمام الصلح في النزاع القائم بين 3 عائلات بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا ومركز شرطة البلينا بسوهاج.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في عقد جلسة صلح بين عائلتين بناحية العسيرات دائرة مركز شرطة فرشوط، كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في عقد جلسة صلح بين إحدى عائلتين بناحية السمطا دائرة مركز شرطة البلينا.

وحضر جلسات الصُلح عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات، وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.