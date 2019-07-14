النائب أحمد السجيني عن قانون الجميعات: التشريع ليس نمطًا مقدسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن مناقشة قانون جديد للجمعيات الأهلية، بعد إصدار قانون رقم 70 لسنة 2017 يعد اجتهادًا محمود من أجل الأفضل والأحسن لصالح الدولة المصرية.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية.

وأكد السجنيى على أن زعماء مصر في فترة من الفترات أقروا بتوقع اتفاقية 1936، وبعد فترة رأوا ضرورة إلغائها لصالح الدولة المصرية، مؤكدا على أن هذه الخطوة جاءت من زعماء وليسوا وزراء أو حتى نواب برلمان، ومن ثم الاجتهاد في قانون الجميعات الأهلية من أجل المصلحة العامة، خاصة أن القانون الماضي صدر في وقت كنا نحتاج إليه وعندما شعرنا بعدم الحاجة بدأنا في التعديل وإعادة النظر.

ولفت أمين عام ائتلاف دعم مصر إلى أن التشريع ليس نمطًا مقدسا، وإنما إطار يواكب التطورات التي تمر بها البلاد.