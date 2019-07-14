"الآثار" توضح أسباب اختيار وكالة أبوالذهب مقرًا لمتحف نجيب محفوظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعرب الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية بوزارة الآثار، عن سعادته لافتتاح متحف نجيب محفوظ صباح اليوم الأحد، مؤكدا أن مساهمة وزارة الآثار في انشاء متحف نجيب محفوظ تمثلت في تخصيص مبنى تكية أبوالذهب لهذا الهدف، بعد موافقة اللجان الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية عام 2017، على الطلب التي تقدمت به وزارة الثقافة، وذلك ضمن حرص وزارة الآثار على استغلال جميع المباني الأثرية المغلقة.

وقال مصطفى: لقد وقع الاختيار على تكية أبو الدهب نظرا لقربها من المنزل الذي ولد فيه نجيب محفوظ بحي الجمالية في القاهرة، كما أنه يقع وسط منطقة القاهرة التاريخية التي استوحى منها أغلب شخصيات وأماكن رواياته.

وأضاف مصطفى أنه بافتتاح المتحف سيكون الأديب العالمي نجيب محفوظ ضيفا دائما على تكية أبوالدهب، من خلال معروضات المتحف، حيث تم تجهيز غرف التكية ووضع فاترينات عرض تضم مجموعة من روائع الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ، الأوسمة والشهادات، وبعض متعلقاته الشخصية.​