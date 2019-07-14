شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تُعلن عن نسب نجاح وأوائل الثانوية العامة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نسب نجاح وأسماء أوائل الطلاب بشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والأستاذ خالد عبدالحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

وقدم وزير التربية والتعليم التهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبناؤنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 بنسب نجاح أعلى من الأعوام السابقة، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.

وقال وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة تمثل حتى يومنا هذا عنق زجاجة يعاني أبناؤنا للخروج منه إلى بر الأمان، ويعاني معهم أولياء أمورهم، والمجتمع بأسره، وعليه تبرز أهمية مساعي الوزارة في القضاء على تلك المعاناة، من خلال استحداث نظام جديد لتقويم الطلاب بالمرحلة الثانوية العامة يُمكّن الطلاب من خوض تجربة تعليمية حقيقية خالية من الجو النفسي المشحون للطلاب وأسرهم، والرغبة العارمة في الحصول على أعلى مجموع، دون النظر إلى جودة عمليات التعليم والتعلم داخل المدرسة.

وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتراجع عن تطبيق قانون الغش، مشيرًا إلى أن الغش مشكلة اجتماعية ولا تخص وزارة التربية والتعليم وحدها، فالقانون يأتي في مصلحة الطالب ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة، وسيتم فتح باب التظلمات لمن لديه شكوى من النتيجة يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف أن عدد الحالات التي تم ضبطها بالغش بلغت 1901 طالب وطالبة، ويمثل هذا العدد نسبة ضئيلة جدًا وهي 0.03% من 700 ألف طالب أدوا الامتحان هذا العام.

وأكد الوزير أننا نعمل على حماية السادة المعلمين، ولن نسمح بالاعتداء عليهم في لجان الامتحانات وستتم محاسبة من قام بذلك، مشددًا على أن الوزارة لن تستجيب أبدًا لأي وسيلة من وسائل الضغط والتي من شأنها إفساد سير الامتحانات.

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وأوضح الوزير أننا نعمل على إزالة كل أسباب التوتر والتهديدات التي تعيشها الأسرة المصرية طوال مراحل التعليم قبل الجامعي.

واستعرض الوزير إحصاء بأعداد المتقدمين للامتحانات، والحاضرين، والنسبة المئوية للنجاح، وكذلك مقارنة بين النسبة المئوية للنجاح للعام الدراسي 2017/2018، والأعوام السابقة، حيث بلغت النسبة المئوية للنجاح بمدارس الثانوي العام 83.6%، و84.1% للمدارس الرسمية لغات، و87.3% للمدارس الخاصة لغات، و62.9% للمدارس الخاصة بالمصروفات، أما طلاب المنازل والخدمات فكانت نسب نجاحهم 50.3% وهذا ما تتم دراسته حاليًا للعمل على رفع نسب نجاحهم.

كما استعرض خالد عبدالحكم، شرائح نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، قائلاً إن الطلاب الحاصلين على 95% إلى 100% ما يقرب من 17% من دفعة الثانوية العامة، والحاصلين على 90% إلى 95% يمثلون بنسبة 19% من الطلاب، فيمثل المجموع الإجمالي لكلا المجموعتين 36% حاصلين على نسبة 90% هذا العام، والحاصلين على 85% إلى 90% يمثلون بنسبة 16.80% من الطلاب، والحاصلين على 80% إلى 85% يمثلون بنسبة 14.5% من الطلاب، والحاصلين على 75% إلى 80% يمثلون ما يقرب من 12% من الطلاب، والحاصلين على 70% إلى 85% يمثلون ما يقرب من 9% من الطلاب، والحاصلين على 65% إلى 70% يمثلون ما يقرب من 6% من الطلاب، والحاصلين على 60% إلى 65% يمثلون ما يقرب من 3% من الطلاب، والحاصلين على 55% إلى 60% يمثلون ما يقرب من 1% من الطلاب، والحاصلين على 50% إلى 55% يمثلون بنسبة 0.27% من الطلاب.

وأضاف عبدالحكم أن عدد الأوائل بلغوا 40 طالبًا وطالبة مقسمين إلى 34 طالبًا وطالبة بالتعليم العام، وطالبين بمدارس المتفوقين STEM، وطالب مكفوف، و3 طلاب دمج، مشيرا إلى أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا 14 طالبًا وطالبة، و10 طلاب في علمي رياضة، و10 طلاب في الشعبة الأدبية.

وأضاف أن امتحان الدور الثاني سيبدأ يوم السبت الموافق 17/ 8/ 2019، وسيتم فتح باب التظلمات يوم الثلاثاء المقبل 16 يوليو، وسيعلن عن مقار تقديم التظلمات على موقع الوزارة.

حضر المؤتمر الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، وشيرين حمدي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والأستاذ هشام جعفر، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.