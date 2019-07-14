شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: مصر لن تسمح بالعبث في أمن ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان، استقبل، وفدًا من البرلمان الليبي يضم حوالي 70 عضوًا يمثلون جميع أطياف الشعب الليبي الشقيق، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يشعر دومًا بقرب طبيعي وفطري من الشعب الليبي بحكم الكثير من الاعتبارات والروابط المشتركة بينهما.

وأضاف «عبدالعال» في كلمته بالجلسة العامة، الأحد: «نقول للشعب الليبي إن مصلحة ليبيا هي مصلحة مصر، وإن أمن ليبيا هو أمن مصر، ومصر لن تتأخر أبدًا عن دعمكم في كل ما هو مطلوب لحفظ الأمن والنظام العام في دولة ليبيا الشقيقة، وإن مجلس النواب يضع تحت تصرف الأشقاء في البرلمان الليبى (ودون أي تحفظ) جميع إمكانياته وخبراته في سبيل تطوير العمل فيه».

وأشار إلى أن مصر لن تسمح بالعبث في أمن ليبيا من أي دولة في المنطقة أيًا كانت، وأي أحلام تراود بعض الدول من هنا أو هناك يتعين عليها أن تفيق منها لأن مصر لن تسمح بالعبث في أمن ليبيا الشقيقة.

Advertisements

وتابع: «أريد بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجان الشؤون العربية، والشؤون الأفريقية، والعلاقات الخارجية، على حسن استقبالهم للإخوة الأشقاء من دولة ليبيا، وأقول للإخوة الأشقاء في ليبيا «أنتم في بلدكم، ونتمنى لكم كل التوفيق لصالح الشعب الليبي».

من جانبه، قال أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية، إن هذا اللقاء يأتي على هامش اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي وذلك في إطار الجهود المصرية الهادفة لتوحيد رؤى النواب الليبيين باتجاه حل سياسي للخروج من الأزمة الحالية، ومحاولة الوصول لنقطة التقاء لرأب الصدع ولم الشمل بين أبناء الوطن والعرق والدين والمذهب الواحد وتحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم مؤسساتها وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطني الليبي باعتبار أن أمن ليبيا يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف أن الدولة الليبية ترتبط بقواسم مشتركة عديدة مع الدولة المصرية مثل الروابط الاجتماعية والتاريخية والعرقية التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ ولذا جاء الاهتمام البالغ بما يحدث على الساحة الليبية، سواء على مستوى القيادة السياسية المصرية أو من جانب البرلمان، وكذلك على كل المستويات الأخرى الرسمية وغير الرسمية.

وأكد عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، أن اجتماع أعضاء من المجلس مع أعضاء البرلمان المصري يعد خطوة مهمة وقوية نحو إعادة الثقة في مجلس النواب الليبي المنتخب، مشيرًا إلى أن مبادرة القاهرة جاءت في التوقيت الصحيح، حيث تستهدف تحقيق استقرار ليبيا وشعبها، كما وجه الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية وكذلك إلى الحكومة ومجلس النواب لوقوفهم بجانب ليبيا التي يسعى البعض إلى تقسيمها وتمزيقها من أجل مصالح شخصية.

وقال: «ليبيا تأتى على رأس اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذلك في مقدمة أولويات الدولة المصرية ومؤسساتها حتى تعود إلى الصف العربي موحدة بكل مؤسساتها وذلك بانتصارها على قوى الإرهاب الغاشم، وإنهاء الصراع والنزاع القائم وحقن الدماء بين الأطراف المتنازعة ولم الشمل، وهو الأمر الذي يعد من أهم الشواغل المصرية التي تستهدف الحفاظ على بلادنا العربية ودعمها في مواجهة الأخطار التي تحدق بها، باعتبار أن الدائرة العربية هي الدائرة الأولى في اهتمامات السياسة الخارجية المصرية».