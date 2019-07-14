شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يفتتح محطة مياه شرب شلش بعد توقف ٨ سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال زيارته لمحافظة أسيوط بافتتاح محطة مياه الشرب بقرية شلش بمركز ومدينة ديروط، بعد توقف دام لـ8 سنوات وتصل طاقتها الاستيعابية إلى ٨٦ ألف متر مكعب /يوم وبتكلفة إجمالية تقدر بـ٣٥٠ مليون جنيه، وتتكون من خزانين علويين وأطوال شبكات ١٠٦ كيلومترات وتخدم ٥٠٠ ألف نسمة.

أكد «شعراوى» اهتمام القيادة السياسية وكل أجهزة الدولة بدعم الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة في محافظات الصعيد، مما يعكس مدى جدية إرادة الدولة نحو تنمية هذا الإقليم لمحاربة الفقر والبطالة وخلق فرص استثمارية لاستغلال الموارد المتاحة ووضع الخطط المستقبلية لتنمية ما تملكه كل محافظة من مقومات وفرص استثمارية في جميع المجالات لتحقيق التنمية الحقيقية والشاملة من كل جوانبها.

رافق الوزير، خلال الزيارة، اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، وعدد من قيادات الوزارة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.