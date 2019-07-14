شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطلق مبادرة لتشجير أسطح المنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، وفد مبادرتي «ريادى التنمية المستدامة» و«إدراك وطن 2030» واللتان تم إنشاؤهما لدعم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وطلب الشباب من محافظ القاهرة خلال اللقاء السماح لهم بالبدء في المساهمة في مبادرة لتشجير وتزيين أسطح المنازل في القاهرة، وكذلك تنظيم وإدارة العلاقات بين شركاء المجتمع المدني والرعاة القائمين على تنفيذ المشروع والجهات التنفيذية بمحافظة القاهرة، كما سيقوم شباب المبادرتين بعمل ندوات تثقيفية عن تطبيق زراعة الأسطح في المدن المستدامة لتوعية المواطنين بأهميتها.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم حالياً حملة نظافة أسطح العقارات بإحياء القاهرة مطالباً الشباب بضرورة التواصل والتنسيق مع قاطني العقارات لتسهيل مهمتهم خاصةً وأنه سيتم زراعة هذه الأسطح بالمجان للقاطنين فيها ولن يتم تحميلهم أية أعباء مادية، وسيكون دور السكان هو المساهمة في الحفاظ عليها والاستفادة من عائدها، مضيفاً أنه سيتم التنسيق مع مسؤولي الزراعة لاختيار النباتات التي تصلح للزراعة على الأسطح.

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وأكد شباب المبادرتين على أنهم سيقومون بالمساهمة في توفير شتلات وشجيرات ومزروعات تصلح لزراعة أسطح العقارات وكذلك توفير السيارات والمعدات اللازمة لنقلها بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، كما سيساهم متخصصين وعمال تابعين للمبادرتين في تسكين وتنسيق النباتات فوق أسطح العقارات التي سيتم اختيارها، كما سيقوم متطوعون وأفراد بالإشراف على التنفيذ والتنسيق بين قاطني العقارات المشاركة والمتخصصين والعمال للتأكد من تنفيذ المشروع على أكمل وجه، وستتولى المبادرتين توفير المتطوعين من الشباب وتدريبهم والإشراف عليهم بمساهمة من رعاة من المجتمع المدني.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة ستتولى دعم هذه المبادرة في إطار تبنيها لتطبيقات التنمية المستدامة وإيمانها بضرورة زيادة الرقعة الخضراء في محافظة القاهرة.

شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.