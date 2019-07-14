شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يطمئن على سير العمل بطريق «شبين الكوم – طملاي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام صباح اليوم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، بتفقد طريق «شبين الكوم – طملاى» المزدوج بقرية دبركى لمتابعة سير العمل والوقوف على المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، جاء ذلك خلال زيارته لمدينة السادات.

حيث حرص محافظ المنوفية على متابعة سير العمل على الطبيعة بطريق «شبين الكوم – طملاى»، ووجه بضرورة التنسيق الكامل مع كل الجهات المعنية وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ ذلك المشروع وتلبية جميع متطلبات التنفيذ للانتهاء منه في أسرع وقت مما يساهم بشكل كبير في توفير الوقت وتيسير الحركة المرورية وبما يعزز مكانة المنوفية على خريطة الاستثمار.

جدير بالذكر أن طريق «شبين الكوم – طملاى» المزدوج يعداً محوراً رئيسياً يربط مدينة شبين الكوم بطريق مدينة السادات عند قرية طملاى، ويرجع أهمية الطريق في تحقيق الربط المباشر بين طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى عند مدينة السادات.