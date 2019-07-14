شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتفقد الموقف الإقليمي لسيارات الأجرة لمنطقة المعلمين بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الموقف الإقليمى لسيارات الأجرة بمنطقة المعلمين بمدينة أسيوط.

ووضع الوزير حجر الأساس لمشروع نفق مشاه موقف نزلة عبداللاه والذى يربط بين موقف المعلمين وموقف النزلة، كما استمع إلى شرح مفصل عن أهميه كوبرى محور ناصر الهضبة الغربية والذى يعد من المشروعات القومية التي سيفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الأشهر القادمة بتكلفة ١،2مليار جنيه وهذا الطريق يربط مدينة أسيوط بمدينة ناصر بمسافة لاتتعدى ١٤كيلو فقط والذى يوفر الوقت والجهد على المواطن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التنمية المحلية يتفقد الموقف الإقليمي لسيارات الأجرة لمنطقة المعلمين بأسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.