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شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بملاهي الأطفال بنادي الاتحاد السكندري (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع ظهر اليوم، الأحد، في مقر نادي الاتحاد السكندري بمنطقة الشاطبي، وذلك دون حدوث إصابات.
قسم شرطة باب شرقي تلقى بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بالنادي، وانتقل ضباط القسم برفقة قوات الحماية المدنية إلى الموقع وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها وإخمادها.
ومن جانبه، قال العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، إن الحريق اندلع بأحد الشاشات بمنطقة ملاهي الأطفال داخل النادي، وتم السيطرة عليه.
وأضاف مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، ما أسفر عن تلفيات بملاهي الأطفال دون حدوث أي إصابات.
وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وبإحالته إلى النيابة العامة أمر المستشار عبدالعزيز سامي، رئيس نيابة باب شرقي، بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته وأخذ عينات منه وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه واستدعاء المسؤولين للسؤال.
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