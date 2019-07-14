شكرا لقرائتكم خبر عن «أوائل الإسكندرية».. «السيد»: «سألتحق بكلية الطب لأني أعشق المهنة».. و«يحيى»: «أمنيتي أكون مذيع مشهور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«نفسى أدخل كلية الطب لأني أعشق هذه المهنة النبيلة».. بهذه الجملة عبر الطالب السيد حسين السيد من مدرسة العباسية الثانوية التابعة لإدارة وسط التعليمية بالإسكندرية، والحاصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية علمي علوم.

وقال «السيد»: «أحمد الله على حصولى على المركز المتقدم ضمن الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة بمجموع 409.5 من 410»، مشيرًا إلى حرصه الشديد طوال العام على تلاوة ورد من القرآن الكريم والمواظبة عليه بشكل يومي، وأنه كان يذاكر أولًا بأول لمدة تتراوح ما بين ٦ إلى ٨ ساعات يوميًا فقط.

وأضاف: «والدى الذي يعمل محاسبًا ووالدتي ربة منزل هما الدافع لي طوال العام، وكانا دوما يشجعاني على المذاكرة بشكل كبير حتى أتمكن من إدخال الفرحة والبهجة على قلبيهما»، مشيرًا إلى أن لدية شقيقة واحدة تدرس بالفرقة الرابعة في كلية الهندسة، مؤكدًا أن رغبته الأولى الالتحاق بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، لأنه عاشق لهذه المهنة النبيلة، لافتًا إلى أنه كان يتوقع أن يكون ضمن الطلاب الأوائل لحرصه طوال العام على المذاكرة بكل جد ومسؤولية.

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أما يحيى محمد شحاتة، الطالب بمدرسة الثورة التابعة لإدارة العامرية التعليمية، والحاصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية القسم الأدبي بمجموع 408.5 من 410، فقال: «كنت أذاكر لمدة 10 ساعات يوميًا وأحرص على الصلاة بوقتها وقراءة القرآن بشكل منتظم يوميًا».

وتابع: «لدي أسرة مكونة من 4 أفراد وأعيش في منطقة العامرية غرب الإسكندرية»، موضحًا أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط، وأنه لم يجد أي صعوبة، لافتا إلى أنه يرغب في الالتحاق بكلية الإعلام لأنه يتمنى أن يكون مذيعًا مشهورًا.

في سياق متصل، قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن المديرية فخورة بحصول طالبين من المحافظة على مراكز متقدمة ضمن الأوائل في الشهادة الثانوية العامة، موضحًا أن المديرية ستقيم احتفالية خاصة لتكريم الطالبين على جهودهما ومنحهما هدايا تذكارية ومكافأة مالية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اعتمد نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، وبلغت نسبة النجاح هذا العام 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبا وطالبة، مقسمين 34 طالبا وطالبة بالتعليم العام، وطالبين بمدارس المتفوقين «STEM»، وطالبًا من ذوي القدرات الخاصة، و3 طلاب «دمج»، فيما بلغ عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم 14 طالبًا وطالبة، و10 طلاب في علمي رياضة، و10 طلاب في الشعبة الأدبية.

الطالب السيد حسين السيد ثانى مكرر علمى علوم