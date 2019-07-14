شكرا لقرائتكم خبر عن الثاني مُكرر «علمي» بالقليوبية: «عرفت الخبر من التليفزيون والوزير مكلمنيش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل الطالب أحمد السيد أحمد محمد، من مدرسة «أبوزعبل البلد» الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة الخانكة، على المركز الثاني مُكرر بشعبة «علمي علوم»، بمجموع 409.5 على مستوى الجمهورية.

عبّر «أحمد» عن سعادته بالحصول على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، لكن سعادته كانت سعادة «منقوصة»، لأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لم يتصل به، إذ عرف الخبر من «التليفزيون»، حسب كلامه.

وأضاف «أحمد» أنه «وضع نصب عينيه والديه وتعبهما معه، واجتهد ليهديهما التفوق».

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كان يذاكر «أحمد» لمدة 8 ساعات يوميًا، ويحرص على أداء الصلاة في المسجد، مشيرًا إلى أن تلك «خلطة نجاحه».

وعن أسعار الدروس الخصوصية بالخانكة، قال «أحمد»: «الدروس أسعارها ليست مرتفعة مقارنة بالمحافظات الأخرى، كنت أحصل على دروس بـ1000 جنيه شهريًا»، مضيفًا أن المدرسة يقتصر دورها على تلقين المعلومات فقط.

يتمنّى «أحمد» أن يصبح طبيبًا مشهورًا في المستقبل مثل الدكتور مجدي يعقوب، مشيرًا إلى أنه يتمنى خدمة البسطاء.

فيما عبّر والد «أحمد» عن فرحته، قائلًا: «كان ابني يحرص على أداء الصلاة ثم مذاكرة دروسه، وكان متفوقًا في كل مراحل الدراسة، وهو ولد مطيع، لم يتأخر يومًا عن الدراسة والتحصيل، مما كان له الأثر في أن يصبح من أوائل الجمهورية».