شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري بمرسى علم لافتتاح مشروعات مواجهة السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح، الأحد، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عددًا من مشروعات مواجهة السيول بجنوب المحافظة، ضمن خطة الدولة لحماية مدن البحر الأحمر من مخاطر السيول في حال حدوثها.

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وقال وزير الري إنه يجري تنفيذ 32 منشأ حماية من السيول في عام واحد بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء من خلال الشركة الوطنية للمقاولات بتكلفة 600 مليون جنيه، ضمن خطة استثمارات عاجلة لمشروعات مواجهة أخطار السيول على مستوى محافظة البحر الأحمر.

وتشمل الإنشاءات 11 سدًا و7 بحيرات وحواجز ترابية لتأمين مدينة رأس غارب والغردقة ومرسى علم والشلاتين، لمواجهة السيول والأمطار، بالإضافة إلى تركيب 5 أجهزة للرصد والتنبؤ بالأمطار والسيول بمدن المحافظة، مُرتبطة بمركز التنبؤ بالفيضان والسيول بالوزارة، حيث يتم إعداد تقرير يومي عن حالة الطقس، وإخطار الجهات المسؤولة لاتخاذ ما يلزم لمواجهة السيول.

وأوضح الوزير أن الأعمال تتم وفقًا لدراسات قام بها معهد الموارد المائية التابع للمركز القومي للبحوث المائية بالوزارة.