شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تلتقي مؤسس شركة Beautiful Destinations لمتابعة الأعمال الترويجية للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، خلال زيارتها الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، بجيريمي جونسي، مؤسس شركة Beautiful Destinations التي تعد واحدة من أكبر الشركات المتخصصة عالميًا في الترويج للسياحة، وريمي كارليوز، المخرج الإبداعي للشركة؛ وذلك لمتابعة الانتهاء من إعداد عدد من الأفلام والصور الترويجية والتي من المقرر الاستعانة بها في الحملة الترويجية.

يأتى ذلك في ضوء ما يتضمنه بروتوكول الشراكة الذي وقعته وزارة السياحة المصرية خلال مشاركة مصر في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB في مارس الماضي، مع شركة ‪Beautiful Destinations‬ العالمية للترويج للسياحة المصرية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم استخدام هذه الأفلام والصور في الحملات الترويجية المشتركة لمصر بالخارج، لافتة إلى أنها ستكون متاحة لمنظمي الرحلات وشركات الطيران في عقود الحملات المشتركة، بالإضافة إلى أنه سيتم عرضها قريباً في القنوات العالمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن خطة الوزارة ترتكز على الاستعانة بالتقنيات والمنصات الالكترونية الهامة التي أصبحت لغة العصر وذلك مواكبة للتغييرات المتلاحقة عالميا في هذا المجال، لافتة إلى أن تحديث آليات الترويج لمصر يعد أحد المحاور الرئيسية التي يتضمنها برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصري؛ وذلك لتقديم صورة معاصرة وأكثر حداثة لمصر.

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ومن جانبه أعرب السيد جيريمي جونسي مؤسس الشركة وأحد أهم المدونين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصين في السياحة والسفر حول العالم، عن سعادته للتعاون مع وزارة السياحة المصرية للترويج لمصر بالخارج.

وأشاد جيرمى بالانتعاشة التي تشهدها السياحة المصرية وخاصة في ظل وجود رؤية واضحة لوزارة السياحة المصرية لتطوير القطاع.

كما أوضح جيريمي جونسي أن شركته حرصت خلال إعداد هذه الأفلام والصور الترويجية على تقديم مصر للعالم من خلال رؤية جديدة وعصرية تخلق شغف لدى ملايين المتابعين لمواقع الشركة عبر المنصات المختلفة لزيارة مصر ومعايشة تجربة سياحية جديدة بها.

وأشار إلى أن الصور ومقاطع الفيديو التي صورها من أماكن مختلفة أثناء زيارته السابقة إلى مصر، والتي من بينها الفيلم الدعائي الذي قدم خلاله نبذه عن الأماكن السياحية المختلفة في مصر ومنها القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر وسانت كاترين والصحراء البيضاء وشرم الشيخ، والذي بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة به قد لاقى إعجابًا شديدا وتفاعلا كبيرًا من آلاف المتابعين له حول العالم.

جدير بالذكر أن شركة Beautiful Destinations العالمية متخصصة في مجال الترويج السياحي للمقاصد المختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فالشركة لديها أكثر من 20 مليون متابع من أكثر من 180 دولة حول العالم على منصاتها المختلفة.