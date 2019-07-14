شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الرابعة في عام.. اتهام «العامة للبترول» بـ«التلوث البترولي» بشاطئ رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مسؤولو جهاز شؤون البيئة اتخاذ الإجراءات القانونية في واقعة تلوث شاطئ الكورنيش بمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، بالزيت الخام، ضد مسؤولي الشركة العامة للبترول برأس غارب لاتهامهم بالتسبب في حدوث التلوث البترولي.

وقدم المسؤولون بلاغًا للمحامي العام لنيابات البحر الأحمر بوقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية، وتشكيل لجنة فنية لتحديد القيمة المالية للأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية الشاطئية، بسبب التلوث بالزيت الخام، الذي ثبت أن الشركة العامة هي المتسببة في حدوثه.

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وكشف التقرير الفني الخاص بتحديد «بصمة الزيت» الذي تم إجراؤه بفرع جهاز شؤون البيئة بالسويس، بعد أن تم أخذ عينة منها من خبراء جهاز شؤون البيئة ومحميات البحر الأحمر وتحليلها بمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس أن «البصمة مطابقة لبصمة الزيت الخاصة بإحدى المنصات البحرية التابعة للشركة العامة للبترول بنفس المنطقة».

كانت اللجنة الفنية التي شكلتها وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، لمعاينة التلوث البترولي الذي شهدته شواطئ مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، أكدت أن البقع الزيتية تم مكافحتها، وتبين أن التلوث عبارة عن تلوث بالزيت الخام وصل إلى الشاطئ، ما أدى إلى وجود شريط من التلوث بطول ١٥٠٠ متر جنوب الشركة العامة.

يذكر أن وزارة البيئة قدمت نحو ٤ بلاغات ضد مسؤولي الشركات العامة للبترول في أقل من عام، لتسببهم في حدوث تلوث بترولي أمام شواطئ مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر.