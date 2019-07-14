شكرا لقرائتكم خبر عن سفر أول عربة رياضية مصرية إلى لندن للاشتراك في مسابقة «فورمولا ستيودنت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تعليماته لقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، بتسهيل ونقل وشحن وسفر أول عربة رياضية مصرية تعمل بالكهرباء إلى لندن للاشتراك في المسابقة العالمية «فورمولا ستيودنت»، التي يشارك فيها عدد كبير من كليات الهندسة من أكثر من 60 دولة، ويشارك فيها فريق من طلبة كلية هندسة جامعة القاهرة، بهذا الاختراع الذي يعد الأول من نوعه في العالم.

كانت الشركة العربية الأولى للتخليص الجمركي قد طلبت من مصر للطيران الموافقة على شحن وسفر أول عربة رياضية مصرية تعمل بالكهرباء إلى لندن للاشتراك في المسابقة، التي تبدأ صباح الأربعاء بمنطقة سيلفر ستون بلندن، على خطوط مصر للطيران، فرفضت، لأن السيارة بها بطارية ليثيوم، وهذا يعد مخالفًا لقوانين الشحن، إلا أن الطيار أحمد عادل فور علمه بالمشكلة أمر بتسهيل وشحن السيارة، حتى يتسنى لفريق كلية الهندسة بجامعة القاهرة، الذي سيسافر غدًا، من تمثيل مصر، كما أعطى تعليماته لموظفي محطة مصر للطيران بلندن بتسهيل خروج السيارة من مطار هيثرو، وبالفعل تم شحن السارة على رحلة أوستند اليوم ببوليصة الشحن رقم إ077.99551664.

يذكر أن هذه المسابقة تشارك فيها كليات الهندسة من كل من الهند وأستراليا وكوريا الجنوبية وهولندا وأمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وعدد من كليات الهندسة من مختلف جامعات العالم.