شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لمصادرة «التوك توك» في «برج العرب الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، شن حملة لمصادرة مركبات «التوك توك»، ومنع سيرها داخل المدينة، مشيرًا إلى أنه يجري تنفيذ برنامج إحلال سيارات التاكسي والسيارات الفان كوسيلة مواصلات مناسبة بديلاً عن مركبات «التوك توك» لخدمة المواطنين بالمدينة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الزمنية للحد من استخدامه بالمدن الجديدة.

وقال رئيس الجهاز إن الحملة بدأت بالمحور الرئيسي من منطقة البنوك وحتى المسجد العتيق، وهو من أهم المحاور التجارية بالمدينة، مضيفاً أنها أسفرت عن التحفظ على عدد 41 مركبة «توك توك»، ومستمرة بالمحاور والطرق الرئيسية بالحي السكني الأول كمرحلة أولى، تمهيداً لاستكمال باقي المناطق بالمدينة.

يذكر أنه تمت الموافقة على ترخيص عدد 100 سيارة تاكسي و100 سيارة فان 7 راكب، وتم الانتهاء من ترخيص عدد 60 سيارة تاكسي و11 سيارة فان، في إطار توفير وسائل مواصلات آمنة ومناسبة للمواطنين بمدينة برج العرب الجديدة.