شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الاثنين حار على الوجه البحري والقاهرة (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الاثنين، أن يظل الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيفًا ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.
وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر الأحمر يكون معتدلًا وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «25- 37»، والإسكندرية «24– 32»، وقنا «27– 40»، والأقصر «28– 42»، وأسوان «30– 43».
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