شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. أوائل الشهادة الثانوية هذا العام (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبًا وطالبة، مقسمين 34 طالبًا وطالبة بالتعليم العام، وطالبين بمدارس المتفوقين STEM، وطالبًا مكفوفًا، و3 طلاب دمج.

وقال وزير التربية والتعليم، إن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا 14 طالبًا وطالبة، و10 طلاب في علمي رياضة، و10 طلاب في الشعبة الأدبية، لافتًا إلى أن الفتيات مازلن متفوقات على البنين، وأن النسبة جيدة هذا العام.