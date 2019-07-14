مستشار مفتى الجمهورية يشارك فى الاجتماع الوزارى للحريات الدينية فى واشنطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية فى الاجتماع الوزارى للحريات الدينية الذي تستضيفه وزارة الخارجية الأمريكية فى واشنطن، الذى يستمر في الفترة من 16- 18 من الشهر الحالى؛ لعرض تجربة دار الإفتاء فى مجال التواصل وبناء الجسور بين الحضارات والثقافات وإرساء مفاهيم السلام ومكافحة الفكر المتطرف.
وأوضح الدكتور نجم فى تصريحات له قبيل سفره أن عرض تجربة دار الإفتاء يمثل اعترافًا بالجهود التي تبذلها دار الإفتاء المصرية وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية فى مجال الإفتاء وحوار الأديان ونشر ثقافة التسامح والتقارب وتدعيم المشترك بين شعوب الأرض، بالإضافة إلى جهود الدار العلمية والمجتمعية المؤثرة فى مجالات الدين والإعلام والثقافة والفكر في الداخل والخارج.
وأضاف نجم أن عرض تجربة دار الإفتاء تكتسب أهمية خاصة بعد تصاعد وتيرة الخطاب العدائي ضد الإسلام والمسلمين في أوروبا وأمريكا، وسوف تطالب دار الإفتاء كبار ممثلي وسائل الإعلام الغربية أن يضطلعوا بمسئولياتهم الأخلاقية في التفريق بين الإسلام الحق والتصورات النمطية المشوهة.
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