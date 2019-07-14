شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: افتتاح محور الهضبة الغربية بأسيوط بتكلفة 1.2 مليار جنيه قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة التنمية المحلية، ومحافظ أسيوط، حجر الأساس لمشروع نفق مشاه موقف نزلة عبد اللاه والذى يربط بين موقف المعلمين وموقف النزلة بمدينة أسيوط.

وأكدت وزارة التنمية المحلية فى بيان اليوم، أهمية كوبرى محور ناصر الهضبة الغربية، الذى يعد من المشروعات القومية التى سيفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأشهر القادمة بتكلفة 1.2 مليار جنيه وهذا الطريق يربط مدينة أسيوط بمدينة ناصر بمسافة لا تتعدى 14 كيلو فقط والذى يوفر الوقت والجهد على المواطن.