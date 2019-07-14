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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر إحصائيات نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائيات نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بلغ 656093 ألف طالب، حضر منهم 577671 طالب، ونجح 453829 طالب.
كما بلغت نسبة النجاح هذا العام 78.6 مقارنة بـ 74.3 العام الماضى، و72.4 عام 2017.
وتدرجت فئات المجموع، حيث حصل على مجموع 95 إلى أقل 100%، 17.27%، فيما حصل 19.5% من 90 الى اقل 95%، و16.80% من 85 الى أقل من 90%، 14.92 من 80 الى اقل من 85%، 12.11% من 75 الى اقل من 80%، كما حصل 9.20% من 70 الى اقل من 75، 6.12% من 65 الى اقل من 70%.
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