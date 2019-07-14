شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء أحمد عبد المولى الثالث مكرر: "كنت بنام بدرى وأصحى الفجر وده سر تفوقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دعاء أحمد عبد المولى على، من أوائل الثانوية العامة "الثالث مكرر علمى رياضة"، "نفسى أطلع مهندسة الكترونيات"، لانى بحب الرياضيات، وحصلت على مجموع 409 من 410، المجموع 99.76 %، بمدرسة الشهيد النقيب نصر عبد الحكيم قاسم، بالبدرشين بالجيزة.

وأضافت، "كنت بذاكر كثير، وأخلص المناهج بدرى علشان ألحق أراجع، كنت لا أذهب إلى المدرسة، وأخذت دروس فى كل المواد فى سنتر، موضحة: "بدأت من قبل الدراسة بشهر يعنى من بداية شهر أغسطس، كنت بذاكر 8 ساعات، وأيام تانية من 4 إلى 6 ساعات".

انصح طلبة الثانوية العامة، الإجتهاد، وحل مسائل كثيرة، والتدريب على أسئلة الامتحانات قبلها بشهر ونصف، للتدريب على حل مسائل الامتحانات، حيث اعتمدت على نماذج كتاب الوزارة ،حيث جاء منه مسائل فى الرياضيات كثيرة.

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وأوضحت أن الامتحانات كانت سهلة، ولم تضغط ماما أو بابا فى المذاكرة، ولكنهم كانوا بيشجعونى على المذاكرة بدون توتر.

وقالت" مكنتش بسهر كتير" ،وسر تفوقى هو أننى كنت بنام بدرى حوالى 9 مساء، واستيقظ فى الفجر مبكرا للمذاكرة، ولازم أفطر قبل ما أذاكر، وأهم حاجة هو تناول الخضار علشان الفيتامينات، كنت أشرب فنجان واحد قهوة فى اليوم، وليس كل الأيام، وكنت اتناول الشاى فقط، ولم اتناول أى أقراص منبهة.

وأشارت دعاء أحمد عبد المولى، كنت بأطلع من اوائل المدرسة، ولكن لم أطلع من أوائل الجهورية، ولكن اهم حاجة هو تجنب التوتر، وربنا لا يضيع أجر أحد،" فلو ذاكرتى كويس ربنا حيكرمك".