شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يستقبل عميد كلية الحقوق فى جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة، اليوم الأحد، الدكتور صبرى السنوسى عميد كلية الحقوق فى جامعة القاهرة، وبصحبته أعضاء من هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وتضمن كلًا من الأستاذ الدكتور رجب طاجن - وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا، والأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو - أستاذ القانون العام، والأستاذ الدكتور أسامة المليجى - أستاذ قانون المرافعات، والأستاذ الدكتور جمال عبد العزيز - أستاذ القانون التجارى والتعليم المفتوح.

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وجاءت الزيارة، بهدف تقديم التهنئة لرئيس الهيئة بتوليه منصبه الجديد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، معربين عن تقديرهم للدور الذى تقوم به النيابة الإدارية فى تحقيق العدالة، متمنين له دوام التوفيق والسداد.