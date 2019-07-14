شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها عدم الرياء والسمعة.. الإفتاء توضح 8 آداب للحج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عدد من الآداب التى يجب أن يلتزم بها الحاج خلال أداء فريضة الحج.

وقالت دار الإفتاء، إن من آداب الحج: "اخلص نيتك لله تعالى، لا تنشغل بغير الذكر، لا تتكلم إلا بخير، احذر الرياء والسمعة، تخير أصغر الحصى".

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وتابعت دار الإفتاء المصرية:"من أداب الحج أيضًا ألا يؤذ الحاج أحدًا بالتزاحم، وشكر الله على زيارة بيته، والترفق عند رمى الجمرات".