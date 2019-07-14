- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها عدم الرياء والسمعة.. الإفتاء توضح 8 آداب للحج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عدد من الآداب التى يجب أن يلتزم بها الحاج خلال أداء فريضة الحج.
وقالت دار الإفتاء، إن من آداب الحج: "اخلص نيتك لله تعالى، لا تنشغل بغير الذكر، لا تتكلم إلا بخير، احذر الرياء والسمعة، تخير أصغر الحصى".
وتابعت دار الإفتاء المصرية:"من أداب الحج أيضًا ألا يؤذ الحاج أحدًا بالتزاحم، وشكر الله على زيارة بيته، والترفق عند رمى الجمرات".
اداب الحج
كانت هذه تفاصيل خبر من بينها عدم الرياء والسمعة.. الإفتاء توضح 8 آداب للحج.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.