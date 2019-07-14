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صور.. تحصين 1.843 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية خلال 22 يوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، وأوضح التقرير الذى حصل لـ" الخليج 365" عليه أن إجمالى ما تم تحصينه من رؤوس الحيوانات بلغ مليون و 843 ألف رأس، منذ بدء الحملة فى 22 من الشهر الماضى، وحتى 10 من الشهر الجارى.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جميع المربين أصحاب الثروة الحيوانية بضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدة: أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكل الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية.

وأوضح تقرير الهيئة، أنه تم توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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